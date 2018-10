PSG vs Amiens: Con Edison Cavani, Ángel Di María y Kylian Mbappé, los parisinos enfrentan a los 'Unicornios' este sábado en el estadio Parque de los Príncipes por la fecha 10 de la Liga de Francia. PSG busca un triunfo ante Amiens para consolidar su liderato. (10:00 a.m. hora peruana) (TV: DirecTv para América)



Sin Neymar para el partido PSG vs Amiens, por decisión del técnico Thomas Tuchel, que prefirió darle descanso tras la fecha FIFA con Brasil, el cuadro parisino encara el duelo con tranquilidad desde el primer lugar de la tabla de posiciones.



Los 'blues' llegan al PSG vs Amiens con nueve victorias seguidas en la Ligue |, puntaje perfecto y unua diferencia de ocho puntos sobre el Lille, que marcha segundo.



Así los de Thomas Tuchel, conservarán el liderato sin importar el resultado del duelo PSG vs Amiens. La visita, busca dar la sorpresa ya que se encuentra rezagado en la tabla con 10 puntos (13°).

PSG 5-0 Lyon: Goles y resumen (Video: ESPN)

El ataque de los parisinos estará a cargo de su estrella Mbappé y el uruguayo Cavani, junto a Di María. Un tridente suficiente para hacer daño en el PSG vs Amiens.



Junto a Neymar, Marquinhos y Thomas Meunier fueron desafectados de la convocatoria para el PSG vs Amiens. El DT de los azules confirmó que Kurzawa, Dani Alves y Dagba siguen lesionados, por ende todavía no podrá contar con ellos.



PSG espera sortear sin sorpresas el partido por la Ligue 1 para concentrarse de lleno en el partido ante Napoli del próximo miércoles por la fase de grupos de la Champions League.

Alineaciones posibles del PSG vs Amiens:



PSG: Buffon, Thiago Silva, Kehrer, Rimane, Bernat, Kimpembe, Di María, Verratti, Draxler, Cavani y Mbappé.

Amiens : Gurtner, Bodmer, Adénon, Gouano, Krafth, Dibassy, Ganso, Monconduit, Ghoddos, Konaté y Otero.

