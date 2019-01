PSG vs Amiens: EN VIVO Con Cavani y Mbappé, juegan por la Liga de Francia

PSG vs Amiens : EN VIVO ONLINE TV El cuadro parisino enfrenta a los 'Unicornios' este sábado en el Stade Crédit Agricole de la Licorne por la fecha 20 de la Liga de Francia. PSG busca una victoria ante Amiens para consolidarse en el liderato de la Ligue 1. (11:00 a.m. hora peruana) (TV: ESPN para América)



Sin perder el ritmo y con la misma seriedad de siempre, el técnico Thomas Tuchel encara el PSG vs Amiens , pese a la holgada diferencia de 10 puntos sobre el Lille, que marcha segundo con dos partidos más que los parisinos.



No obstante, el objetivo del DT alemán es poner a los mejores con miras al partido PSG vs Amiens. En esa intención anunció que esperará la recuperación de Neymar, pese a que no se ejercitó en el último entrenamiento de los blues debido a agotamiento físico.



Así, con Neymar en duda, abre la certeza de la titularidad de Edinson Cavani que fue suplente en derrota del pasado fin de semana ante Guingamp y que provocó la eliminación de la Copa de Liga francesa.

Sin embargo en la preparación del partido PSG vs Amiens, Mbappé si estuvo presente y podría ser titular. Los parisinos lideran la liga con 47 puntos en 17 encuentros.



Otra baja, en cuanto al sistema de rotaciones en el arco, será la de Gianluigi Buffon, lesionado del muslo y en su reemplazo irá Alphonse Areola. "Gigi está lesionado en un muslo, Jesé tiene un problema en una rodilla", señaló Tuchel en la previa del encuentro PSG vs Amiens.

