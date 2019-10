Con Neymar y Di María, PSG vs Angers EN VIVO: Hora y canal tv del duelo por la Liga de Francia

EN VIVO Ver PSG vs Angers : Los parisinos enfrentan al cuadro Les Scoistes este sábado en el estadio Parque de los Príncipes por la fecha 9 de la Liga de Francia. Con Neymar, el PSG busca un triunfo ante Angers para mantenerse en el liderato de la Ligue 1. (10:30 a.m. hora peruana) (TV: DirecTv para América)



Para el partido PSG vs Angers, el técnico Thomas Tuchel contará con Mauro Icardi, Ángel Di María y Neymar en el ataque de los parisinos.



Sin embargo, Tuchel anunció que el atacante Kylian Mbappé está sentido y no podrá ser parte del encuentro PSG vs Angers por la Ligue 1.



"No es una recaída; es una reacción entre la cicatriz de la rotura anterior del músculo del muslo del jugador y el nervio. Cuando siente esto, no se siente libre en sus movimientos y afecta su juego", explicó el DT sobre la "Tortuga Ninja", que ya había vuelto a jugar la última fecha tras un mes.

Gol de PSG (Fuente ESPN)

En la previa del duelo PSG vs Angers, el equipo de Neymar es líder de la tabla de posiciones con 18 puntos seguido desde el segundo lugar precisamente por su rival de turno Les Scoistes, que sumaron 16 unidades, al igual que Nantes del peruano Cristian Benavente.



Otra baja en el equipo de los Blues será Edinson Cavani, que atraviesa la última etapa de su recuperación y está a la espera de su puesta a punto. "No siente ningún dolor, pero Cavani me dijo que no se sentía cómodo", aseguró Tuchel sobre el charrúa.

Alineaciones del PSG vs Angers:



PSG: Navas; Mbe Soh, Silva, Kimpembe, Kurzawa; Marquinhos, Verratti, Gueye; Di Maria, Neymar e Icardi.

Angers : Butelle; Cisse, Traore, Thomas, Aït-Nouri; Santamaria; Thioub, Pereira Lage, Mangani, Capelle y Alioui.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.