PSG vs Angers EN VIVO Con Neymar y Mbappé EN DIRECTO TV ONLINE por Liga de Francia

PSG vs Angers EN VIVO EN DIRECTO. 'Parisinos' reciben este sábado a Angers por la tercera fecha de la Liga de Francia en el Estadio Parque de los Príncipes. El partido arrancará a las 10 a.m. por la señal de ESPN 2.



¿Vas a seguir el PSG vs Angers vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



PSG, líder del campeonato con 6 puntos, viene de vencer 3-0 a Guingamp con doblete de Kylian Mbappé, que entró desde el banco, y otro de Neymar.

Ahora, ante Angers, el técnico Tuchel mandará desde el arranque a Kylian Mbappé, para hacer tridente con Neymar y Di María. Sin duda, una ofensiva de temer en la Liga de Francia.



Por otro lado, una de las figuras del PSG, Edinson Cavani, ya entrena con el primer equipo. Esto tras superar lesión sufrida en el Mundial Rusia 2018 con la selección de Uruguay.



Angers, el rival, vive otro presente. Perdió sus 2 partidos y se ubica entre los último lugares de la tabla. ¿Podrá dar la sorpresa en cancha del PSG?