PSG vs. Bordeaux EN VIVO 2-0. Neymar y Cavani están haciendo de las suyas hoy en el partido de la Ligue 1 que se juega desde las 10 de la mañana en el estadio Parque de los Príncipes, el mismo escenario donde el equipo francés derrotó el último miércoles al Bayern Munich 3-0 por la fecha 2 de la Champions League.



Neymar y Edinson Cavani decidieron dejar de lado sus diferencia y volcar a la cancha toda esa magia y experiencia para convertirse en el equipo favorito de la Ligue 1 de Francia. PSG vs. Bordeaux se enfrentarán por la fecha 8 de este torneo.



Esta es la alineación confirmada:



PSG: Areola; Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Motta, Verratti, Rabiot; Neymar, Mbappé, Cavani.



Burdeos: Costil; Sabaly, Toulalan, Jovanovic, Pellenard; Sankharé, Otavio, Lerager; Kamano, De Préville, Malcom.



MINUTO A MINUTO



12' Cavani, en tremenda ofensiva pone el 2-0 a favor del PSG ¡Tremendo tridente se luce hoy en el partido!

5' Neymar se lució con una verdadera joya de tiro libre. El brasileño dejó sin acción al arquero del Bordeaux y logró adelantar al PSG.

El PSG vs. Bordeaux promete ser el partido de la fecha, ya que el equipo de Neymar, Edinson Cavani y Mbappé seguir sumando puntos si desea volver a obtener el título de la temporada. Pero el Bordeaux no se la va a dejar tan fácil, pues también necesita del triunfo para no perder el camino a la clasificación.



El PSG marchaba con buena racha de triunfos, pero la semana pasada el Montpellier le hizo el pare al equipo de Neymar y Edinson Cavani, con el que empató 0-0. El brasileño estuvo en la banca debido a una lesión.



El PSG vs. Bordeaux también se considera el choque de dos brasileños que son estrellas en sus respectivos equipos. Neymar por el Paris Saint Germain y Malcom por el Bordeaux, quien con solo 20 años ha llamado la atención de los equipos europeos por su astucia al momento de manejar el balón.



Si bien, Malcom está aún en plena exploración y no cuenta con la experiencia de Neymar, en este PSG vs. Bordeaux promete ser un verdadero encuentro de dos estrellas que son parte de la nueva generación de jugadores brasileños y que prometen romperla en el próximo mundial Rusia 2018.

Neymar puso el 3-0 en el PSG vs. Bayern Munich

Malcom ha sido cauteloso y ha dicho que no es el "Neymar del Bordeaux" y pidió a la prensa no compararlos. Aunque ambos son goleadores en sus respectivos equipos, hoy demostrarán su poder de liderazgo y si llevan al PSG o Bordeaux por la senda del triunfo.

