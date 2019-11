PSG vs. Brest EN VIVO Con Mbappé, Di María e Icardi, juegan por la Liga de Francia

PSG vs. Brest EN VIVO Los parisinos enfrenta al equipo 'Team Pirate' este sábado en el estadio Francis-Le Blé por la fecha 13 de la Liga de Francia. PSG busca un triunfo ante Brest para consolidarse en el liderato de la Ligue 1

(11:30 a.m. hora peruana) (TV: ESPN)

El duelo entre PSG y Brest será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del encuentro que define las posiciones en la Ligue 1.

Los ‘Bleus’ quieren recuperarse de la derrota sufrida en la jornada anterior del certamen. El equipo de Thomas Tuchel visitará este sábado 9 de noviembre a ‘La Team Pirate’, que también cayó en la fecha pasada.

PSG tuvo actividad a mitad de semana en la Liga de Campeones. Los franceses clasificaron a los octavos de final del torneo tras vencer en casa por 1-0 al Brujas de Bélgica con anotación de Mauro Icardi.

El delantero argentino, destacado en la Champions League, es una de las dudas para el compromiso contra el Brest. “Tenía mucho dolor tras el partido. Debemos esperar para ver si es capaz de jugar”, declaró Tuchel.

Leandro Paredes también es duda para el compromiso liguero. De otro lado, el estratega alemán confirmó las bajas de Neymar, Thilo Kehrer, Ander Herrera, Thomas Meunier y Loïc Mbe Soh.

Edinson Cavani, cuyo último partido como titular fue el 25 de agosto, antes de lesionarse en la cadera, iniciará el compromiso de la jornada 13, tras varias semanas como suplente (ingresó ante Brujas).

"Normalmente va a jugar, es absolutamente necesario que empiece. Está decepcionado, pero no abandona, muestra que es un profesional, con mucho espíritu en los entrenamientos ", señaló Tuchel sobre el uruguayo, mejor goleador de la historia del PSG con 195 tantos.

PSG vs. Brest: horarios del partido



México 10:30 a.m.

Perú 11:30 a.m.

Ecuador 11:30 a.m.

Colombia 11:30 a.m.

Bolivia 12:30 p.m.

Venezuela 12:30 p.m.

Argentina 1:30 p.m.

Chile 1:30 p.m.

Paraguay 1:30 p.m.

Uruguay 1:30 p.m.

Brasil 1:30 p.m.

España 5:30 p.m.



PSG vs. Brest: posibles alineaciones

PSG : Navas; Dagba, Thiago Silva, Kimpembe, Diallo; Gueye, Marquinhos, Verratti; Draxler, Cavani, Mbappé.



Brest: Larsonneur; Faussurier, Castelletto, Chardonnet, Baal; Autret, Diallo, Belkebla; Grandsir, Charbonnier, Court.



PSG vs. Brest: ¿cómo llegar al estadio?

Con información de AFP