PSG vs Brujas: Hora y canal para ver el duelo por el Grupo A de la Champions League 

PSG vs Brujas se enfrentan a una tarde decisiva para sus intereses. Franceses y belgas entienden que una victoria en el la tercera del Grupo A de la Champions League podría allanarles el camino a los octavos de final. El duelo que podría marcar el regreso de Edinson Cavani o Kylian Mbappé.



¿Qué día y dónde se llevará a cabo el PSG vs Brujas? La fecha es este martes 22 de octubre en el Estadio Jan Breydel, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados.



¿A qué hora arrancará el PSG vs Brujas ? Para Perú el duelo inicia a las 2:00 p.m. En Francia y España sobre las 9 p.m. Si lo verás desde otro país, revisa la siguiente lista de horarios.



PSG vs Brujas | Horarios del partido



País Hora

Perú 2:00 p.m.

Colombia 2:00 p.m.

Ecuador 2:00 p.m.

Argentina 4:00 p.m.

Chile 4:00 p.m.

Uruguay 4:00 p.m.

España 9:00 p.m.

Francia 9:00 p.m.

México 2:00 p.m.

¿Qué canales de TV pasarán el PSG vs Brujas ? ESPN 2 será el encargado de pasar el cotejo para Latinoamérica. En España por DAZN Spain. En Estados Unidos por beIN SPORTS en Español.



¿Vas a seguir el PSG vs Brujas vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Los parisinos llegan a este PSG vs Brujas bien encaminados con dos victorias en los dos primeras fechas de la Champions League. Mientras que el conjunto belga no ha podido lograr victorias en sus dos primeros partidos: igualó ante el Galatasaray y estuvo a punto de vencer al Real Madrid en el mismísimo Santiago Bernabéu.



PSG vs Niza: Gol de Icardi (Video: ESPN)

El técnico de PSG ha recuperado a Kylian Mbappé y Edinson Cavani a la fiesta de Ángel Di María y Mauro Icardi. El campeón del mundo ha arrastrado diversos problemas físicos en las últimas semanas, aunque ya tuvo minutos en el anterior partido de Champions y en dos de los tres últimos de Ligue 1.



Thomas Tuchel aún no entiende si sus dos jugadores recuperados para este PSG vs Brujas “empiezan o terminan el partido”, y agregó. “Es genial que estén con nosotros, fue mucho tiempo, pero los demás aprovecharon sus oportunidades y demostraron que pudimos jugar en equipo. Ahora somos más fuertes con ambos”, señaló el DT de PSG.



Con este PSG vs Brujas, Neymar cumple la sanción de tres fechas sin jugar en Champions League, sin embargo la lesión muscular que aqueja lo pondrá al margen del próximo partido.



Thomas Tuchel tampoco podrá contar con Idrissa Gana Gueye, además de los alemanes Julian Draxler y Thilo Kehrer.

Por su parte, el Brujas llega con los ánimos en el cielo como el segundo lugar de este Grupo A. Antes de enfrentar al PSG, el equipo de Philippe Clement se lució con un empate a 2 ante el Real Madrid en la pasada fecha de la Champions League en su visita al Santiago Bernabéu.