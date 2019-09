Con Neymar y el regreso de Mbappé, PSG vs Burdeos: Hora, Canal Tv y alineaciones por Liga de Francia

PSG vs Burdeos : Hora y Canal Tv | El cuadro parisino enfrenta a los Girondinos este sábado en el estadio Matmut-Atlantique por la fecha 8 de la Liga de Francia. Con el regreso de Kylian Mbappé, PSG busca un triunfo ante Burdeos que lo consolide en el liderato. (10:30 p.m. hora peruana) (TV: ESPN para América)



El partido PSG vs Burdeos devuelve al técnico Thomas Tuchel la posibilidad de contar con la mayoría de sus estrellas juntas y en plena condición física para encarar la temporada con los torneos locales y la Champions League en el camino.



El duelo PSG vs Burdeos significa el regreso de Mbappé a la lista de convocados, pero el DT Thomas Tuchel no aseguró su titularidad, además de Neymar y Mauro Icardi. La 'Tortuga Ninja' estuvo lesionado casi un mes y se perdió cinco partidos del los blues.



El regreso de Mbappé en el partido PSG vs Burdeos, también supone buenas noticias para Tuchel de cara al choque del próximo martes ante Galatasaray por las fase de grupos de la Champions League. No obstante, Edinson Cavani lesionado será el gran ausente.



En la previa del PSG vs Burdeos, el cuadro parisino debe reponerse de la derrota sufrida en la última fecha ante Reims y que lo obligó a compartir el liderato con el sorprendente Angers.

PSG y Angers están igualados en el primer lugar de la tabla de posiciones con 15 puntos y el equipo de Burdeos ha sumado 12 para ocupar el quinto puesto, a solo tres de los líderes.



Todos los partidos de la Liga de Francia guardarán un minuto de silencio en honor al expresidente de Francia Jacques Chirac, fallecido el jueves.

Alineaciones posibles del PSG vs. Burdeos:



PSG: Navas; Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Verratti, Paredes, Herrera; Neymar, Mbappé y Di María.

Burdeos : Costil; Sitoe, Koscielny, Pablo; Kwateng, Otavio, Tchouameni, Kalu; Kamano, Briand y Adli.

