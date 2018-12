PSG vs Burdeos : EN VIVO ONLINE TV El cuadro parisino enfrenta al cuadro de 'Los Girondinos' este sábado en el estadio Matmut Atlantique por la fecha 15 de la Liga de Francia. Con Neymar, Cavani y Mbappé, el PSG busca un triunfo ante Burdeos para alargar histórica racha de victorias. (3:00 p.m. hora peruana) (TV: ESPN para América)



El partido PSG vs Burdeos vuelve a juntar a las máximas estrellas de los blues en optimas condiciones: Di María, Edinson Cavani, Neymar y Edinson Cavani. El ataque letal de los parisinos que ha sido suficiente para dominar la Liga de Francia sin problemas.



Una racha de 14 victorias seguidas ha convertido al equipo de Thomas Tuchel en imbatible en el plano local y tras recuperarse en la Champions League, llega con una motivación extra al PSG vs Burdeos.



En la previa del PSG vs Burdeos, el equipo de los blues se convirtió en el 'campeón de invierno' con cinco fechas de antelación para el cierre del año y la primera ronda de la Ligue 1. Así, el PSG vs Burdeos será el marco perfecto para celebrarlo.



PSG, líder arrollador en la Ligue 1, es inalcanzable tras conseguir una ventaja de 13 puntos, respecto al segundo, Montpellier. Hasta el proximo año y sin importar los resultados seguirá en lo más alto de la tabla de posiciones de la Ligue 1. Con esto, cuadro azul amplía récord histórico en Europa.

Gol 2 de PSG

Alineaciones probables del PSG vs Burdeos:



PSG: Buffon, Thiago Silva, Marquinhos, Juan Bernat, Kimpembe, Kehrer, Di María, Verratti, Edison Cavani, Neymar y Mbappé.

Burdeos : Costil, Pablo, Sabaly, Palencia, Koundé, Lerager, Tchouaméni, Youssouf, Préville, Cornelius y Kalu.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.