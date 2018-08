PSG vs Caen: EN VIVO EN DIRECTO Con Neymar, el cuadro parisino enfrenta al equipo de Normandía este domingo en el estadio Parque de los Príncipes por la primera fecha de la Liga de Francia. PSG busca un triunfo ante Caen en su debut liguero. (ESPN 2) (2:00 p.m. hora peruana)



El PSG vs Caen será el duelo que cierre la jornada de la Ligue 1 con la presencia de su estrella Neymar, que colaboró con la obtención del primer título oficial de la temporada 2018-2019: Supercopa de Francia. Fue un triunfo 4-0 ante Mónaco.



El PSG vs Caen también propone la exposición del nuevo técnico del equipo 'blue', Thomas Tuchel, ante los exigentes hinchas del mítico estadio francés.



Para este partido se confirmó la ausencia de Marco Verratti y Kurzawa debido a que recién se integraron al plantel tras la cita mundialista. El arquero Gianluigi Buffon es otra de las atracciones del PSG vs Caen.



Los resultados del club parisino previo al PSG vs Caen, no han sido auspiciosos tras conseguir dos derrotas en los amistosos con Bayern Múnich y Arsenal, y solo una victoria ante Atlético Madrid por la International Champions Cup.

PSG vs Caen: EN VIVO Con Neymar el debut de la Liga de Francia

Sin duda para Tuchel, Neymar es la pieza clave y pilar del PSG. "Es totalmente claro que Neymar es mi jugador clave. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Es también un artista, un jugador creativo. Para jugadores así, es a veces más sencillo no meterles presión. Es muy importante", dijo el DT alemán previo al PSG vs Caen.



"Al mismo tiempo, hay otras personas en el equipo que son responsables de la defensa, de la estructura (del equipo). Pero ese no es su trabajo. Para mí, no hay un solo líder que deba asumir todo el peso sobre sus espaldas. Pero Neymar es por supuesto uno de ellos, es evidente", agregó Tuchel.

