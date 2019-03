PSG vs Dijon EN VIVO con Kylian Mbappé se pone al día en la Liga de Francia 

PSG vs Dijon EN VIVO | EN DIRECTO | ON LINE los parisinos con Kylian Mbappé heridos en su orgullo tras ser eliminados de la Champions League, vuelven a torno local para limpiarse la carita con una visita al Dijon correspondiente a la fecha 18 de la Ligue 1. El duelo pactado en el estadio Gastón Gérard irá, desde la 1 p.m., por la señal de ESPN 3 y DirecTV para Latinoamérica.





¿Vas a seguir el PSG vs Dijon vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en la región mostacera.



Para este PSG vs Dijon los parisinos no contarán con Edinson Cavani, pues el técnico Thomas Tuchel, no desea acelerar su proceso de recuperación . "Edi hizo un entrenamiento individual ayer, no está disponible para mañana, hay demasiados riesgos", declaró el alemán, quien lo hizo ingresar ante el Manchester United, la semana pasada en busca del 'milagro'.



Además el alemán Julian Draxler estará de baja varias semanas, señaló Tuchel, tras lesionarse en el mismo duelo ante el PSG en el muslo izquierdo. Quien sí está convocado es Kylian Mbappé el apuntado a darle vuelta esta difícil situación. Ambos equipos ya se vieron las caras hace dos semanas por la Copa de Fracnia con un resultado de 3-o a favor de los parisinos.

Manchester City vs Schalke 04: Probables alineaciones



PSG: Buffon, Silva, Kimpembe, Kehrer, Paredes, Verratti, Draxler, Bernat, Meunier, Di Maria y Mbappé.



Dijon: Rúnarsson, Lautoa, Aguerd, Coulibaly, Haddadi, Chafik, Sliti, Amalfitano, Balmont, Changhoon y Tavares.