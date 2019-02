PSG vs Dijon EN VIVO Chocan por cuartos de final de Copa de Francia

PSG vs Dijon EN VIVO EN DIRECTO. 'Parisinos' reciben este martes a 'Los Mostazas' en el Estadio Parque de los Príncipes por los cuartos de final de la Copa de Francia. El partido arrancará a las 3:10 p.m. de Perú por la señal de DirecTV Sports para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el PSG vs Dijon vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



PSG, líder indiscutible de la Liga de Francia, no tiene descanso y ya piensa en su siguiente rival: el modesto Dijon, al que debe vencer para poner su nombre en la semifinal de la Copa de Francia.

Justamente por la seguidilla de partidos, el técnico de PSG, Tuchel, haría varios cambios respecto a su último duelo por la Liga de Francia. Kylian Mbappé, Danil Alves, entre otros, estarían en el banco de suplentes.



El que sí estaría este martes es el delantero argentino Ángel Di María, quien viene en gran nivel tanto en la Liga como en la Champions League.



PSG vs Dijon: Alineaciones probables



PSG: Areola; Meunier, Marquinhos, Kehrer, Bernat; Paredes, Nkuku, Draxler, Diaby; Choupo-Moting, Di María.



Dijon: Runarsson; Haddadi, Aguerd, Coulibaly, Alphonse; Balmont, Loiodice, Amalfinatano, Kwon; Tavares, Balde.