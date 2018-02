PSG vs Estrasbourgo : EN VIVO ONLINE TV El cuadro parisino enfrenta a 'Racing' francés este sábado en el estadio Parque de los Príncipes por la fecha 26 de la Liga de Francia. Con Neymar, Ángel Di María y Edinson Cavani, PSG busca un triunfo ante Estrasbourgo (11:00 a.m.) (TV: ESPN)



El PSG vs Estrasbourgo le servirá al técnico de los blues, Unai Emery, como placebo para recuperar los ánimos tras la derrota 3-1 ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu por los octavos de la Champions League.



Unai Emery fue criticado por no incluir a Thiago Silva y Ángel Di María en el último partido, ahora busca un triunfo en la liga local con todas sus figuras. Con Neymar a la cabeza buscan un triunfo para asegurar la amplia diferencia de 12 puntos sobre el segundo, Mónaco.



"Thiago Silva es nuestro capitán. Y es un gran capitán. Ángel Di María es importante que puede jugar los partidos importantes que están por venir. Es normal que los que no juegan se queden enfadados, pero son respetuosos con sus compañeros y con la elección hecha. Necesitamos a todos esta temporada", se excusó Emery tras la derrota ante Real Madrid y en la previa del duelo

PSG vs Estrasbourgo.

Real Madrid 3-1 PSG: Goles y resumen

Estrasbourgo espera hacer un partido extraordinario para superar al PSG golpeado. El mejor momento del equipo visitante, que necesita puntos para no comprometerse con el descenso.

PSG vs Estrasbourgo: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO Con Neymar Cavani Di María por la Liga de Francia PSG vs Estrasbourgo: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO Con Neymar Cavani Di María por la Liga de Francia

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.