PSG vs Estrasburgo: EN VIVO Con el regreso de Neymar y el debut de Keylor Navas por la Ligue 1

PSG vs Estrasburgo : EN VIVO Los Blues enfrentan al equipo Le Racing este sábado en el estadio Parque de los Príncipes de París por la fecha 5 de la Liga de Francia. Con el regreso de Neymar, PSG busca una victoria ante Estrasburgo en la Ligue 1. (10:30 a.m. hora peruana) (TV: ESPN para Perú y América)



El partido PSG vs Estrasburgo significará el regreso de Neymar a las filas del equipo parisino luego de su enemistad con la hinchada y las complicaciones con la directiva, a raíz de su posible salida del club.



Neymar regresa a Parque de los Príncipes luego que fuese insultado amargamente por los hinchas del PSG, tras conocerse la intención del brasileño de abandonar el club en pleno periodo de mercado de pases.



El técnico de los Blues, Thomas Tuchel, anunció la convocatoria de Neymar, pero no aseguró su lugar en el equipo titular, en el que sí estaría el flamante fichaje Keylor Navas.

Neymar no ha jugado ningún partido oficial con PSG en la temporada 2019-2020, debido a la incertidumbre de su relación contractual con el equipo parisino. El brasileño se estrena en el curso, luego del fracaso en las negociaciones con Barcelona.



"Estoy convencido que va a dar todo para ayudarnos a alcanzar nuestro objetivo. Y nuestro primer objetivo es ganar al Estrasburgo en el Parque de los Príncipes. Teniendo en cuenta además que Neymar está suspendido para el inicio de la Liga de Campeones el miércoles contra el Real Madrid", dijo el DT Tuchel en la previa del PSG vs Estrasburgo.



Para el encuentro PSG vs Estrasburgo, Tuchel no podrá contar con Kylian Mbappé y Edinson Cavani. Y tampoco con el fichaje Mauro Icardi, Thilo Kehrer y Julian Draxler.



Otro de los momentos esperados del choque PSG vs Estrasburgo, será el debut del golero Keylor Navas, que llegó procedente de Real Madrid, en el mercado de pases de mitad de año.

