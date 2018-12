PSG vs Estrasburgo EN VIVO EN DIRECTO ONLINE los parisinos sin Neymar en la lista de viajeros visita este miércoles la región de Alsacia para empezar una nueva racha de triunfos en la Liga 1. El duelo en el 'Stade de la Meinau' empieza, desde las 3:00 p.m., y lo puedes seguir desde la señal de ESPN 2 para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el PSG vs Estrasburgo? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más del duelo jugado en Alsacia, ¡No te lo pierdas!



Para este PSG vs Estrasburgo la gran ausencia será Neymar, quien padece una lesión en el aductor derecho, "no puede jugar contra el Estrasburgo, pero tampoco es demasiado grave", dijo este el entrenador del PSG, Thomas Tuchel, quien no está preocupado por la presencia del brasileño en la Champions League.



Luego del PSG vs Estrasburgo el técnico alemán espera que Neymar pueda volver a los entrenamientos con los parisinos desde el viernes y preparar el duelo ante el estrella roja por la Champions League. "Ahora es lo mismo: debe descansar unos días, no es demasiado grave", añadió el DT.



Neymar se volvió a lesionar a una semana de la Champions League.

El PSG vs Estrasburgo servirá también para que el líder vuelva al camino del triunfo luego que el Burdeos le rompiera la racha de victorias con un empate 2-2. Esta ves el uruguayo vez Edinson Cavani estará desde el vamos en el cuadro tras la ausencia de Neymar.



PSG vs Estrasburgo: Posibles Alineaciones.



PSG: Buffon, Kehrer, Silva, N'Soki, Alves , Marquinhos, Draxler, Bernat, Di Maria, Mbappé y Cavani.



Estrasburgo: Sels, Koné, Mitrovic, Martinez, Lala, Martin, Sissoko, Thomason, Carole, Mothiba y Costa.