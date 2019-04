PSG vs Estrasburgo: EN VIVO Con Mbappé, los parisinos buscan el título de la Liga de Francia

PSG vs Estrasburgo : EN VIVO EN DIRECTO El cuadro parisino enfrenta a Racing este domingo en el estadio Parque de los Príncipes por la fecha 31 de la Liga de Francia. PSG busca un triunfo para coronarse campeón de la Ligue 1. (2:00 p.m.) (TV: ESPN para América)



El partido PSG vs Estrasburgo podría convertirse en una fiesta para los hinchas de los blues en su mítico estadio, si logran ganar y sumar 83 puntos para resultar inalcanzables y alzar el título de la Liga 1.



La extraordinaria campaña de los blues está cerca de lograr el objetivo y consolidarse como el monarca del fútbol de Francia, si conquista su séptimo título en las últimas ocho temporadas de la Liga 1. Un registro que impresiona en Europa. PSG con dos partidos pendientes por disputar y a ocho fechas del final, sería campeón con larga antelación.



No obstante, para el encuentro PSG vs Estrasburgo, que podría ser determinante, los parisinos no contarán son sus máximas figuras. Una alegría opacada por la ausencias y la debacle en la Champions League.



Sin su estrella máxima, Neymar, y otras ausencias, como Ángel Di María, Edinson Cavani y Moussa Diaby, todos lesionados, el equipo del técnico alemán Thomas Tuchel recurrirá una vez más a la calidad y velocidad de Kylian Mbappé para resolver el partido PSG vs Estrasburgo y dar inicio a la fiesta.



"Ángel Di María se entrenó pero no al 100%. No puede jugar. Ney comenzó a correr y a hacer trabajo individual con el balón" mientras que Cavani ha hecho "trabajo intensivo con el balón", dijo el DT Tuchel sobre las lesiones en la previa del PSG vs Estrasburgo.

