PSG vs. Estrella Roja EN VIVO | Final fase de grupos | Los parisinos y serbios se enfrentan en su última chance por clasificar a octavos de final de la Champions League. Ambos equipos, integrantes del Grupo C de esta competición europea, solo tienen en la mira el triunfo, pues una derrota podría dejarlos fuera de carrera y esto ser aprovechado por el Napoli y Liverpool que también jugarán al todo o nada. El duelo se jugará en el estadio Rajko Mitic de Belgrado desde las 3:00 p.m. y será transmitido por ESPN (Perú) | beIN Sports (Europa, Austria) | DAZN (Alemania, Canadá) | TNT Go, Esporte Interativo Plus, TNT (Brasil) | RMC Sport (Francia) | BT Sport (Reino Unido) | Univision Deportes, Galavisión (Estados Unidos).



Para este PSG vs. Estrella Roja, los parisinos solo clasificarán ganando a los serbios pero también le vale la derrota siempre y cuando Liverpool no gane al Nápoles. Además que llegan más descansados que su rival debido a la suspensión de la fecha de la Liga de Francia por las protestas de los 'chalecos amarillos'.

Aunque Neymar era duda para el PSG vs. Estrella Roja, se confirmó la presencia del astro brasileño para esta última fecha de fase de grupos de la Champions League.



Si pierde el PSG ante la Estrella Roja, y el Liverpool inglés no derrota al italiano Nápoles, el club de Neymar también estará en las eliminatorias en febrero de la competición europea.



CANALES QUE TRANSMITIRÁN PSG VS. ESTRELLA ROJA

Argentina ESPN Play Sur, ESPN Sur

Austria DAZN

Bélgica Proximus 11+

Bolivia ESPN Play Sur, ESPN Sur

Brasil TNT Go, Esporte Interativo Plus, TNT Brazil

Canadá DAZN

Chile ESPN Play Sur, ESPN Sur

China PPTV Sport China

Colombia ESPN Sur, ESPN Play Sur

Costa Rica ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Croacia Planet Sport 2, Klik SPORT

Dinamarca Viaplay Denmark, TV3 MAX

República Dominicana Flow Sports 1, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Ecuador ESPN Sur, ESPN Play Sur

El Salvador ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Francia RMC Sport 1, RMC Sport en direct

Alemania DAZN

Guatemala ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Honduras ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Internacional UEFA Champions League App

Italia SKY Go Italia, Sky Calcio 5

Japón DAZN

México ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Países Bajos Ziggo Sport Docu

Nicaragua ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Noruega Viasport 3, Viaplay Norway

Panamá ESPN2 Norte, Flow Sports 1, ESPN Play Norte, Flow Sports App

Paraguay ESPN Play Sur, ESPN Sur

Perú ESPN Sur, ESPN Play Sur

Portugal Eleven Sports 4 Portugal

España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4

Reino Unido BT Sport Extra

Estados Unidos Univision Deportes En Vivo, B/R Live, Galavision

Uruguay ESPN Sur, ESPN Play Sur

Venezuela ESPN Play Sur, ESPN Sur

Si el PSG iguala y los ingleses derrotan al Nápoles habrá un triple empate a nueve puntos entre estos equipos. En ese triangular, los 'Reds' quedarían en cabeza.



Así, el PSG se clasificará si el Liverpool derrota a los napolitanos por más de un gol de diferencia. Por contra, quedará eliminada si el Nápoles pierde por un gol de diferencia siempre y cuando marque al menos tres goles a los ingleses (derrotas, por ejemplo, por 4-3, 5-4, 6-5)

ASI VAN EN LA TABLA DE POSICIONES: PSG VS. ESTRELLA ROJA

ASÍ FORMARÍAN

Estrella Roja : Borjan; Stojković, Rodić, Babić, Degenek; Jovancić, Jovičić, Srnić, Marin, Ben; Boakye.

: Borjan; Stojković, Rodić, Babić, Degenek; Jovancić, Jovičić, Srnić, Marin, Ben; Boakye. PSG: Buffon; Thiago Silva, Marquinhos, Kimpembe; Bernat, Draxler, Verratti, Di Maria; Mbappé Cavani, Neymar

