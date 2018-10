PSG vs. Estrella Roja EN VIVO EN DIRECTO Con la presencia de Neymar y Kylian Mbappé los parisinos buscan sus primeros tres puntos en el Grupo C de la Champions League , en el 'Parque de los Príncipes'. El duelo que se inicia a las 11:55 p.m., lo puedes seguir por la señal de ESPN para Latinoamérica.



El PSG vs. Estrella Roja parecería ser un día en el 'Parque' para Neymar y compañía. Tras un terrible debut 3-2 en contra a manos del Liverpool, los de Thomas Tuchel están listos para empezar a sumar en la Champions League, ante un equipo que solo pudo empatar con Nápoli (0-0) en Belgrado.



Todas las miradas en este PSG vs. Estrella Roja estarán fijadas sobre Neymar. Su pobre nivel en el debut de la Champions League hoy podría dar un giro, pues el brasileño está recuperando su mejor forma y lo demostró el pasado fin de semana ante Niza, donde anotó dos goles y sumó 7 dianas en la temporada. Además el '10' tendrá el apoyo de Edinson Cavani, Ángel Dí María y Kylian Mbappé.

En la tienda visitante el PSG vs. Estrella Roja se tomará con muchas precauciones, con muca solidez defensiva como lo ha demostrado en el arranque en la fase clasificatoria a la Champions League, donde no conoce la derrota.



PSG vs. Estrella Roja: Alineaciones probables.

PSG: Areola; Meunier, Thiago Silva, Marquinhos, Juan Bernat; Verratti, Rabiot; Mbappe, Neymar, Di Maria; Cavani.



Estrella Roja: Borjan; Stojkovic, Savic, Degenek, Rodic; Jovicic, Krsticic; Jonathan Cafu, Causic, Marin; Boakye.