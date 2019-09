PSG vs Galatasaray: GRUPO A Kylian Mbappé y Falcao se reencuentran en la Champions League

PSG vs Galatasaray vuelven a la CHAMPIONS LEAGUE a modificar el orden del GRUPO A. Los parisinos, aun sin Neymar, llegan este martes hasta el 'Infierno de Estambul' para mantener su posición de privilegio en su llave. El duelo pactado en el estadio Turk Telekom, inicia desde las 2:00 p.m (hora peruana) y puedes seguirlo por la señal de ESPN 2 para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el PSG vs Galatasaray vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en Turquía.



Los parisinos llegan a este PSG vs Galatasaray con lagunas buenas noticias, entre ellas el regreso de Kylian Mbappé, tras superar una lesión en el muslo izquierdo después de un mes y ahora tiene una prueba de fuego en el 'Infierno de Estambul'



Ante la ausencia de Neymar, Thomas Tuchel podría optar por alinearlo de inicio, aunque no ha quedado confirmado todavía, pues ante Burdeos, por le torneo local, solo jugó 30 minutos.



Con Edinson Cavani, aún en los pits, todo apunta que será turno para Mauro Icardi quien tiene toda la confianza del entrenador para dar la sorpresa en Turquía



PSG llega a la casa de Galatasaray tras derrotar al Real Madrid en la primer jornada de la fase de grupos de esta Champions League 2019. Además de sumar sus primeros tres puntos en Europa, el equipo de Tuchel consiguió una importante victoria en la pasada fecha de la Ligue One ante el Bordeaux para consagrarse líder de Francia.



Real Madrid vs PSG: Segundo Gol de Di María (Video: ESPN 2)

PSG vs Galatasaray | Horarios del partido:



14:00 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

15:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay

16:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile

20:00 horas - Reino Unido

21:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

Los turcos afrontan el PGS vs Galatasaray confiados en la capacidad goleadora del colombiano Radamel Falcao, quien llegó poco menos de un mes al equipo y vive en calidad de ídolo. Ahora tendrá la oportunidad de reencontrarse con Kylian Mbappé, tras haber convivido muchas temporadas en Mónaco.



Además, los locales salen arropados por el protagonismo de una hinchada que espera un nuevo inicio en el Grupo A de de la Champions League.