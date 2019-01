PSG vs Guingamp: EN VIVO Con Neymar, Cavani y Mbappé, juegan por la Liga de Francia

PSG vs Guingamp : EN VIVO ONLINE TV Con Neymar, Cavani y Mbappé, el cuadro parisino se enfrenta a cuadro rojinegro este sábado en el estadio Parque de los Príncipes por la fecha 21 de la Liga de Francia. PSG busca una victoria ante Guingamp para encaminar el título de la Ligue 1. (11:00 a.m. hora peruana) (TV: DirecTv)



Neymar, Edinson Cavani y Kylian Mbappé, están diponibles para el partido PSG vs Guingamp , que junto a Di María, vuelven en encontrarse todos juntos en la misma convocatoria tras las ausencias alternadas de las estrellas de los blues en los últimos partidos.



El técnico alemán Thomas Tuchel confirmó que la única baja para el partido PSG vs Guingamp será Presnel Kimpembe. No obstante, reconoció la situación de Rabiot en el equipo.



EL DT de los blues confirmó que Rabiot fue separado del primer equipo y entrenará con la filial y aclaró que es una decisión de la directiva. Salvo esas dos situaciones el resto del plantel está disponible para el PSG vs Guingamp.

PSG vs Guingamp: Gol de Neymar (Fuente: ESPN)

El encuentro PSG vs Guingamp tendrá un sabor a revancha luego del batacazo del club rojinegro en la Copa de la Liga. El club ahora visitante venció 2-1 a los blues y significó la eliminación del torneo. Pocos días después se enfrentan por la Ligue 1.



El la previa del PSG vs Guingamp el club parisino encuentra en el primer lugar de la tabla de posiciones con una ventaja de 13 puntos sobre el Lille que marcha segundo y además dos partidos pendientes por disputar. Por el contrario, el rojinegro es colero del torneo francés.

Posibles alineaciones del PSG vs Guingamp:



PSG: Areola, Thiago Silva, Meunier, Marquinhos, Bernat, Kehrer, Di María, Draxler, Neymar, Mbappé y Cavani.

Guingamp : Johnsson, Kerbrat, Rebocho, Traoré, Eboa Eboa, Deaux, Phiri, Coco, Blas, Mendy y Thuram.

