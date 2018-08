PSG vs Guingamp EN VIVO Con Neymar y Mbappé TV EN DIRECTO ONLINE por Liga de Francia

PSG vs Guingamp EN VIVO EN DIRECTO. 'Parisinos' visitan este sábado a Guingamp por la fecha 2 de la Liga de Francia. El partido arrancará a las 10:00 a.m. por DirecTV Sports 2 (612). ¡No te lo pierdas!



¿Vas a seguir el PSG vs Guingamp vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



PSG, vigente campeón de la Liga de Francia, viene de ganar 3-0 a Caen en el Parque de los Príncipes con goles de Neymar, Rabiot y Weah. Los de Tuchel irán por su segunda victoria.

El delantero campeón del Mundo, Kylian Mbappé, debutará este sábado en PSG tras descansar en la anterior jornada. El francés pilotará el ataque local junto a Neymar y Di María.



Kurzawa, Verratti, Cavani y Alves son las otras estrellas de PSG que aún no pueden jugar con el equipo por lesión. Ellos se sumarán con el pasar de las semanas.