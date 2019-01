PSG vs Guingamp EN VIVO por los cuartos de final de la Copa de la Liga de Francia 

PSG vs Guingamp EN VIVO EN DIRECTO ONLINE El líder de la Ligue 1 se enfrenta al colero absoluto del torneo local, pero esta vez por los cuartos de final de la Copa de la Liga de Francia , duelo que se desarrollará en el 'Parque de los Príncipes', desde las las 3:05 p.m. (Hora peruana) y que podrás seguir desde la señal de ESPN para Latinoamerica y BeinSport para Francia.



¿Vas a seguir el PSG vs Guingamp? Trome.pe, tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más del partido a jugarse en París.



Los de Thomas Tuchel son favoritos en este PSG vs Guingamp y los hinchas parisinos llegan al Parque de los Príncipes confiados en la aparición de Neymar y Mbappé para resolver, pese a la ausencia de Edinson Cavani, quien recién se incorporó este lunes de unas largas vacaciones en Uruguay.

Horario por países y canal de transmisión:

Argentina: 17.05 horas por ESPN Internacional

Colombia: 15.05 horas por ESPN Internacional

Perú: 15.05 horas por ESPN Internacional

México: 14.05 horas por ESPN Internacional

EE UU. : 12.05 /15.05 horas por beIN SPORTS 8



PSG vs Guingamp EN VIVO por la Copa de la Liga de Francia.

Este PSG vs Guingamp será el primer partido de local del 2019 para los parisinos. El cuadro de Neymar es campeón de las últimas cinco ediciones y puede hacer historia de conseguir su sexta corona.



Las semifinales de la Copa de la Liga de Francia se jugarán el 29 y 30 de enero serán sorteadas el jueves. La final se jugará en Lille el sábado 30 de marzo.