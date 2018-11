PSG vs Lille : EN VIVO EN DIRECTO El cuadro parisino enfrenta a los 'Mastines' este viernes en el estadio Parque de los Príncipes por la fecha 12 de la Liga de Francia. PSG busca una victoria ante Lille y el récord histórico europeo. (2:45 p.m. hora peruana) (TV: ESPN 2 para América)



El PSG vs Lille pone en juego el registro de victorias seguidas más amplio de todo Europa. Los 'Blues' van por su victoria número 12 seguida e invicto en la Liga 1, que le permitió sumar 33 puntos en once partidos.



Además, el partido PSG vs Lille enfrenta al líder y el segundo lugar. No obstante, los ocho puntos de diferencia no ponen en peligro el primer lugar. Pero podría acotar diferencias a solo cino unidades para darle emoción al torneo francés, que dominan con comodidad los parisinos.



Previo al PSG vs Lille, los parisinos ganaron por 2-0 el clásico francés ante Olympique Marsella el pasado dommingo. Mientras que la visita perdió ante Strasburgo a mitad de semana por la Copa de la Liga.

El técnico Thomas Tuchel espera la recuperación de Edinson Cavani para el duelo PSG vs Lille. Pero lo más probable es que no lo arriesgue. Así, Neymar, Ángel Di María y Kylian Mbappé serán titulares en el ataque de los blues. Buffon fue confirmado en el arco.



El PSG vs Lille puede encaminar de manera prematura el título de los blues si suma tres puntos. Pero para Tuchel el desafío es la Champions League y ya piensa en el duelo con Napoli el próximo martes.



"El PSG ya decidió el campeonato, pero por ello no creo que debamos ir de víctimas", estimó el técnico del Lille Christophe Galtier, quien podrá contar con el trío de ataque Nicolas Pépé - Jonathan Ikoné - Jonathan Bamba para tratar de meter presión a los parisinos.



"Diré a los jugadores que hagan honor a la camiseta, al segundo puesto. Tenemos todo por ganar y nada que perder. No hay que dudar en disfrutar", admitió Gerard López, presidente del Lille.

Alineaciones probables del PSG vs Lille:



PSG: Buffon, Meunier, Marquinhos, Bernat, Kehrer, Di María, Rabiot, Verratti, Draxler, Mbappé y Neymar.

Lille : Maignan, Pied, Edgar Ié, Koné, Dabila, Gabriel, Thiago Maia, Xeka, Pépé, Ikoné y Bamba.



