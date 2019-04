PSG vs Lille: EN VIVO Con Mbappé, juegan por el título de la Liga de Francia

PSG vs Lille : EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV El cuadro parisino enfrenta al equipo de 'Les Dogues' este domingo en el Stade Pierre-Mauroy por la fecha 32 de la Liga de Francia. PSG necesita solo un empate ante Lille para coronarse campeón de la Ligue 1. (2:00 p.m. hora peruana) (TV: DirecTv 612 para América)



El partido PSG vs Lille es la gran oportunidad para los parisinos para sellar la diferencia de puntos y resultar inalcanzables a falta de seis fechas para el final de la Liga de Francia.



En la previa del PSG vs Lille, los Blues sumaron 81 puntos, mientras que su rival, que marcha segundo, tiene 61. Con 20 unidades de diferencia y además un partido pendiente por disputar, los dirigidos por Tuchel solo esperar que se complete el calendario para alzar el trofeo, en una temporada cercana al fracaso.



Sin duda, el pensamiento de los hinchas en la previa del PSG vs Lille, será la deuda pendiente del equipo, al quedarse fuera de la Champions League de manera prematura, una vez más. El título de la Ligue es un premio consuelo amargo, desde la búsqueda incesante de la 'Orejona'.



El destino fue cruel el equipo de Tuchel. Sin Neymar en las últimos dos tramos decisivos de las ediciones pasadas de la Champions, y por la misma razón: una lesión. PSG busca una sonrisa en medio de los pesares.



Pero, si ya era difícil aceptar el destino, en la recta final de la Ligue 1, varias de sus estrellas no podrán ser parte de la fiesta, por lo menos en el terreno de juego. En la fecha pasada salvaron un empate ante Estrasburgo y se aplazó la celebración en el estadio Parque de los Príncipes.

PSG vs Estrasburgo: Gol de Choupo-Moting (Video: ESPN)

Ahora, como visitante esperan dar la vuelta tras el pitazo final del partido PSG vs Lille. Las ausencias confirmadas de Edinson Cavani, Marquinhos y Neymar le dejarán el espacio a Kylian Mbappé para consolidarse como referente y encaminar a su equipo al triunfo, que le fue esquivo en esa tarea el partido pasado.



Además de las ausencias de Neymar, Cavani y Marquinhos, se suman Ángel Di María, en duda, al igual que Moussa Diaby, Eric Choupo-Moting y Thilo Kehrer. Así lo confirmó el DT Thomas Tuchel.

