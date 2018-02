PSG vs Lille : EN VIVO EN DIRECTO Con Neymar , Edinson Cavani y Ángel Di María, el equipo parisino se enfrenta a los 'Dogos' este sábado en el estadio Pierre-Mauroy por la fecha 24 de la Liga de Francia. PSG va por un triunfo ante Lille para consolidar su liderato. (11:00 a.m. hora peruana) (TV: ESPN 2 para América)



Con Neymar es estado de gracia para el PSG vs Lille, los blues no tendrían problemas de vencer al cuadro de los 'Mastines' que pelea por salir de la zona de descenso, está en banca rota y sostiene una disputa legal con el DT Marcelo Bielsa, por una indemnización de 19 millones de euros.



El PSG vs Lille contará nuevamente con el cambiante tridente ofensivo de los blues: Neymar, Di María y Cavani. En el que el argentino intercambia roles con el francés Mbappé, que todavía no se afianza en el equipo.



Solo entre Edinson Cavani y Neymar han sumado 38 goles en la Liga de Francia. El uruguayo (21 goles) es el máximo goleador de la Ligue 1 y el brasileño lo escolta a solo cuatro tantos de diferencia (17).

El 'Matador' se convirtió recientemente en el máximo anotador del PSG al alcanzar los 157 tantos, un acontecimiento que, según describió, fue algo "increíble" y que disfrutó "mucho.Es un poquito esa gasolina que te da ánimo para seguir y poder terminar la carrera con ganas", apuntó.



Entre tanto, el técnico español Unai Emery no escatimó en elogios para Neymar en la previa del PSG vs Lille. "Como juega Neymar es un espectáculo. Lo conozco desde España, sé cómo juega, él es especial, juega de esa forma. Cuando llegó dije que tendría que adaptarse a nosotros y nosotros a él", aseguró.

Alineaciones probables del PSG vs Lille:



PSG: Trapp, Dani Alves, Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Ángel Di María, Pastore, Verratti, Rabiot, Cavani y Neymar.



Lille: Maignan, Edgar Ié, Alonso, Dabila, Thiago Mendes, Amadou, Ballo, Bissouma, Faraj , Pépé y Ponce.

