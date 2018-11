PSG vs Liverpool EN VIVO EN DIRECTO los parisinos intentarán asegurar su clasificación a los octavos de final, por el Grupo C de la Champions League cuando reciba a los 'Reds' en el 'Parque de los Príncipes'. Duelo que se jugará este miércoles, desde las 3:00 p.m., (hora peruana) y que podrás seguir por la señal de ESPN 2 para Latinoamerica.



¿Vas a seguir el PSG vs Liverpool vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más del duelo a jugarse en París. ¡No te lo pierdas!



Neymar no se perderá el PSG vs Liverpool y será el gran animador del cuadro de Thomas Tuchel, quien cofirmó su recuperación de una distensión de abductores. Lo mismo que confirmó la presencia de otro jugador que venía con dolencias como Kylian Mbappé.



Ambos jugadores buscarán generar la mayores posibilidades en este PSG vs Liverpool para que el uruguayo Edinson Cavani se encargue de la cuota de gol y enviar a los ingleses al segundo lugar de la tabla del Grupo C. El empate no les sirve a los franceses.

PSG vs Liverpool

En tanto, Jürgen Klopp, sabe que este PSG vs Liverpool es la oportunidad perfecta para sellar su clasificación a la Champions League y para eso echará mano de todo su arsenal como Roberto Firmino, Sadio Mané y Mohamed Salah. Detrás de ellos interpretando el libreto, el suizo, Xherdan Shaqiri.

PSG vs Liverpool: Probables Alineaciones.



PSG: Areola; T. Meunier, Marquinhos, Kimpembe, J. Bernat; A. Rabiot, M. Verratti; K. Mbappe, Neymar, A. Di Maria y Cavani.



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, V. Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Fabinho; X. Shaqiri R. Firmino; S. Mane, y Salah.