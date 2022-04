La Ligue 1 de Francia vuelve a disputarse este fin de semana y PSG será uno de los protagonistas, cuando reciba en el Parque de los Príncipes a Lorient, por la fecha 30. El millonario equipo no atraviesa su mejor momento, aunque es lo único que genera preocupación en el entrenador Mauricio Pochettino, sino también la reacción de los fanáticos.

En las últimas presentaciones del cuadro parisino, la afición ha expresado su molestia contra los jugadores, en especial por la eliminación en la Champions League, a manos del Real Madrid, tras una inesperada remontada. La relación entre las dos partes parece rota y el estratega argentino decidió pedir una tregua.

“Ojalá nuestros fans puedan dejar de lado por un tiempo, por un momento, el enfado o quizás esas malas sensaciones que tienen”, fueron las primeras palabras del DT del PSG durante la conferencia de prensa que brindó este sábado.

Además, Mauricio Pochettino hizo una solicitud clara: “Estén con el equipo, porque el plantel lo agradecería mucho. Y los jugadores, por su puesto, se sentirían mucho más arropados, para poder lograr y tener un buen rendimiento”.

No obstante, el entrenador del París Saint-Germain aclaró que no pretende que los hinchas dejen de sentir la incomodidad por los malos resultados. “No hay que olvidar que es normal (el enojo de las personas) y que hay una gran decepción por parte de todo el mundo”, sentenció el técnico. Por lo pronto, la misión será reponerse del 3-0 sufrido ante Mónaco en la fecha anterior.

¿Cuándo juega PSG vs. Lorient?

El partido PSG vs. Lorient se jugará este domingo 3 de abril desde la 1:45 p. m. (hora peruana), por la jornada 30 de la Ligue 1 de Francia. Actualmente, los parisinos lideran la competencia, sumando 65 puntos, 12 más que el Stade Rennais, su más cercano perseguidor; mientras que Lorient ocupa la casilla 16, con 28 unidades, una por encima de la zona de descenso (Saint-Étienne es 18°).