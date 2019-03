PSG vs Manchester United EN VIVO Horarios y canales, TV ONLINE octavos de final vuelta de Champions League

PSG vs Manchester United EN VIVO EN DIRECTO. Franceses e ingleses se verán las caras por octavos de final vuelta de Champions League. En esta nota conoce todos los detalles del partidazo: horarios, canales y alternativas de transmisión. En la ida los parisinos ganaron 2-0 de visita.



¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el PSG vs Manchester United? Se juega este miércoles 6 de marzo en el Estadio Parque Los Príncipes de París, que tendrá a Neymar (lesionado) en uno de los palcos.



¿A qué hora se jugará el PSG vs Manchester United? En Perú y Colombia arranca a las 3:00 p.m.. Mientras que en Chile y Argentina a las 5:00 p.m.. En España a las 9:00 p.m.. Pero si lo verás desde otro país, revisa la lista de horarios.

HORARIOS DEL MUNDO



México / 2:00 p.m.

Costa Rica / 2:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.

Panamá / 3:00 p.m.

Perú / 3:00 p.m.

Colombia / 3:00 p.m.

Ecuador / 3:00 p.m.

Bolivia / 4:00 p.m.

Venezuela / 4:00 p.m.

Uruguay / 5:00 p.m.

Paraguay / 5:00 p.m.

Chile / 5:00 p.m.

Argentina / 5:00 p.m.

Brasil / 5:00 p.m.

España / 9:00 p.m.



¿Qué canal de TV pasará el PSG vs Manchester United? El encargado de transmitir el cotejo de vuelta para Latinoamérica es la cadena Fox Sports. ¿Y ONLINE? Lo puedes ver por la página oficial de la Champions League en Facebook.



CANALES DEL MUNDO



Argentina / Fox Sports

Bolivia / Fox Sports Sur

Brasil / Esporte Interativo

Chile / Fox Sports

Colombia / Fox Sports

Costa Rica / Fox Srpots Norte

Ecuador / Fox Sports

France / RMC Sport 1

Alemania / Sky Go

Honduras / Fox Sports Norte

Italia / Sky Go Italia y Sky Calcio 3

Japón / DAZN

México / Fox Sports Norte

Panamá / Fox Sports Norte

Perú / Fox Sports

Paraguay / Fox Sports

España / Movistar+ y Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos / UniMás, Univisión NOW, Univisión Deportes y TNT USA

Uruguay/ Fox Sports

Venezuela / Fox Sports

¿Vas a seguir el PSG vs Manchester United vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Con Kylian Mbappé y Di María, PSG buscará sentenciar la serie (2-0) ante Manchester United, que no podrá contar con Paul Pogba (sancionado) y Alexis Sánchez (lesionado).