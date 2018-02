PSG vs Marsella: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO Con Neymar Di María Cavani clásico por la Liga de Francia

PSG vs Marsella : EN DIRECTO ONLINE TV Con Neymar , Ángel Di María, Cavani y Mbappé, el cuadro parisino enfrenta a 'Los olímpicos' este domingo en el estadio Parque de los Príncipes en el clásico de la Liga de Francia válido por la fecha 27. PSG busca un triunfo ante Marsella para acelerar el título del torneo francés (Hora: 3:00 p.m.) (TV: DirecTv canal 612)



Con sus cuatro máximas figuras en la convocatoria: Neymar, Cavani, Di María y Mbappé, el cuadro parisino busca la revancha del último clásico PSG vs Marsella (2-2) en el que el brasileño fue expulsado sobre el final del partido.



El técnico Unay Emery de cara al PSG vs Marsella tendrá que decidir a cual de los cuatro deja en el banco o probar un esquema nuevo con para darle lugar a todas sus estrellas.



Neymar llega al PSG vs Marsella en plena recuperación de un proceso viral según el propio DT Emery, que no contará con Marco Verratti lesionado al igual que Yuri Berchiche.

PSG 5-2 Strasbourg: resumen y goles

PSG vs Marsella podría acomodar las cosas para encaminar el título para el club parisino que tiene 11 puntos de diferencia sobre el Mónaco, segundo en la tabla, y 13 unidades sobre su rival de turno.



Para el cuadro azul de París, el PSG vs Marsella es la primera prueba de fuego ante el clásico rival, ya que se volverán a ver las caras por la Copa de Francia y la primera semana de marzo tendrá que resolver la serie con Real Madrid por los octavos de final de la Champions League.



"Cuando juego en casa, siempre estoy tranquilo. Siempre prefiero jugar en casa", afirmó el técnico, quien recalcó que sus jugadores "sienten algo especial" cuando están en el Parque de los Príncipes dijo en la previa del PSG vs Marsella.



"Estamos en un momento clave por muchas cosas. Vamos a jugar en el Parque (dos partido ante el Marsella y contra el Real Madrid) y pedimos a todos los hinchas que estén con el equipo en el estadio, para que a nuestros rivales se les haga difícil jugar", agregó en refrencia a los dos clásicos PSG vs Marsella.

Alineaciones del PSG vs Marsella:



PSG: Areola, Alves, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa, Lo Celso, Lass Diarra, Draxler, Di María, Cavani y Neymar.



Marsella: Pelé, Jordan Amavi, Rolando, Rami, Sakai, Luis Gustavo, Franck Zambo, Payet, Morgan Sanson, Thauvin, Valere Germain.

