PSG vs Metz: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV Con Di María Mbappé la Liga de Francia

PSG vs Metz: EN VIVO ONLINE TV Los 'blues' enfrentan al equipo 'Granate' este sábado en el estadio Parque de los Príncipes por la fecha 29 de la Liga Santander. PSG va por una victoria ante Metz para reconciliarse con su hinchada.



El PSG vs Metz será la mejor oportunidad, en el peor momento del equipo de Unai Emery, para aplacar la eliminación de la Champions League. En su estadio y con su hinchada quedó una deuda muy grande tras caer ante Real Madrid.



Hace cuatro días el club parisino caía ante Real Madrid y la lluvia de críticas y rumores no han cesado hasta ahora. La salida del técnico Unai Emery y Neymar, y otras estrellas del equipo han sido la constante. Por ello el PSG vs Metz podría ayudar a encontrar calma en el triunfo.



Sin Neymar, que continua su recuperación en Brasil, el PSG vs Metz, podría devolver la confianza a Mbappé y Ángel Di María, quienes serán los encargados de la ofensiva del equipo de Emery.



En la liga francesa los 'Blues' no tiene mayores problemas. El PSG vs Metz los toma en el liderato de la tabla con 14 puntos de ventaja sobre Mónaco y su rival es el colero del torneo.

Unai Emery, que finaliza contrato en junio y fue muy criticado por la eliminación, cree "en el sólido proyecto" del club, en el que "pueden cambiar las personas".



"A día de hoy estoy en este proyecto, trabajo como si estuviera toda la vida", afirmó Emery, que fue preguntado en conferencia de prensa de forma casi unánime por su continuidad en el PSG.



"No pienso en mi futuro, me ocupo en preparar el próximo partido ante Metz. PSG es un proyecto sólido. La gente que está dentro puede cambiar, pero es un proyecto seguro", dijo.



"Las críticas son normales", añadió el técnico vasco. "Lo más importante es el análisis que nosotros podemos hacer desde dentro sobre las cosas que ocurrieron, lo que podemos cambiar para progresar".

Preguntado sobre sus ganas de seguir en París, declaró que no era una pregunta para hoy. "Faltan dos meses y medio de aquí a final de temporada, pueden pasar muchas cosas".



Emery se mostró confiado respecto a las opciones del club en el futuro. "Es un proyecto muy sólido, que va a progresar", indicó.

