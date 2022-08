PSG vs. Mónaco EN VIVO vía Star Plus ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 4 de la Ligue 1, este domingo 28 de agosto desde la 1:45 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Star+(Star Plus), ESPN3 Mexico y Amazon Prime Video. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé, PSG buscará alcanzar su tercera victoria consecutiva cuando reciba a Mónaco. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Parque de los Príncipes.

¿A qué hora se juega el PSG vs. Mónaco?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 1:45 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 2:45 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 3:45 p.m.

España: 8:45 p.m.

PSG vs. Mónaco: canales del partido y cómo ver por TV

El PSG vs. Mónaco será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga francesa. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Parque de los Príncipes y será transmitido en México, por ESPN3 Mexico y Star+(Star Plus). En Sudamérica, la contienda se podrá ver por Star+(Star Plus) y ESPN, mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS.

¿Cómo llegan PSG vs. Mónaco?

Único equipo con pleno de victorias en las tres fechas disputadas, el PSG intentará mantener la racha el domingo en su campo ante el Mónaco (11º) en el partido que bajará el telón de la 4ª jornada de la Ligue 1 francesa.

Los monegascos no lo tendrán fácil ante un conjunto parisino de Christophe Galtier, cuyas estrellas Kylian Mbappé, Leo Messi y Neymar han empezado el curso en gran estado de forma. El PSG ha marcado 17 goles en sus tres primeros partidos de liga.

En el último partido, en Lille (7-1), el delantero campeón del mundo francés marcó tres tantos, dos el brasileño, y uno ‘La Pulga’.

Undécimos en la tabla después de su tercer puesto final la temporada pasada, el equipo del Principado no logró clasificarse a la Liga de Campeones al caer ante el PSV Eindhoven en la tercera ronda previa.

PSG vs. Mónaco: probables alineaciones

PSG: Donnarumma, Ramos, Marquinhos, Kimpembe, Hakimi, Verratti, Sanches, Mendes, Messi, Neymar y Mbappé. DT: Christophe Galtier

Mónaco: Nubel, Aguilar, Disasi, Badiashile, Henrique, Diatta, Camara, Fofana, Golovin, Ben Yedder y Embolo. DT: Philippe Clement

¿Dónde ver PSG vs. Mónaco?