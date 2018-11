PSG vs AS Mónaco EN VIVO EN DIRECTO La fecha 13 de la Ligue 1 cierra con uno de los partidos más atractivos de la jornada cuando Neymar y compañía lleguen este domingo hasta el 'Principado' para mantener su racha ante equipo Thierry Henry. El duelo se inicia desde las 3:00 p.m., en el Estadio Louis II y lo puedes seguir también desde la señal de DIREC TV Sports para Latinoamérica.



Un encuentro complicado será el PSG vs AS Mónaco para Thomas Tuchel quien espera mantener el liderato de los parisinos en la Ligue 1 y para eso echará mano de su tridente ofensivo Neymar, Cavani y Mbappé quien espera vencer a su ex equipo en el intento por quitarse el mal sabor que aún le deja la Champions League.



Neymar espera mantenerse en racha y sumar 13 victorias consecutivas en este PSG vs AS Mónaco y mantenerse como único líder del torneo con 36 unidades. Muy distante de la situación de su rival de turno que llega peleando por escapar de los últimos puestos en la tabla de posiciones.



PSG 5-0 Lyon: Goles y resumen (Video: ESPN)

Este PSG vs AS Mónaco será una motivación para Thierry Henry quien asumió el cardo de salvar a los 'Príncipes' del descenso y para ello pone toda su esperanza en la capacidad goleadora del colombiano Radamel Falcao, quien no le anota al cuadro visitante desde el 2013 un duelo que hoy espera ganarle a Neymar.

PSG vs. Mónaco: Hora del partido



Ecuador - 3:00 p.m.

Perú - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

México - 2:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

España - 9:30 p.m.

PSG vs AS Mónaco: Probables alienaciones.



AS Monaco: Diego Benaglio; Djibril Sidibé, Almamy Touré, Jemerson, Benjamin Henrichs; Ait Bennasser, Nacer Chadli; Samuel Grandsir, Sofiane Diop, Moussa Sylla; Radamel Falcao.



PSG: Gianluigi Buffon; Marquinhos, Thiago Silva, Presnel Kimpembe; Juan Bernat, Adrien Rabiot, Marco Verratti, Thomas Meunier; Neymar, Edinson Cavani, Kylian Mbappe.