PSG vs Mónaco EN VIVO 'Parisinos' buscan título de Francia en el Parque de Los Príncipes

PSG vs Mónaco EN VIVO EN DIRECTO. 'Parisinos' reciben este domingo a los 'Príncipes' en el Estadio Parque de los Príncipes por la fecha 33 de la Liga de Francia. El partido arrancará a las 2:00 p.m. por la señal de ESPN 2 para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el PSG vs Mónaco vía Internet? trome.pe., tendrá el minuto de minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



PSG y Mónaco protagonizarán un vibrante duelo por la Liga 1 de Francia. El primero busca el título del campeonato, mientras que el segundo lucha por salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones.

Con Kylian Mbappé, Ángel Di María y Dani Alaves, PSG intentará, por tercera fecha consecutiva (2 derrotas y un empate), quedarse con la Liga de Francia a falta de 5 jornadas.



PSG del técnico Tuchel aún no puede contar con su máxima estrella Neymar, quien ya entrena con el equipo pero no estará en el once titular.



Mónaco, por su parte, está obligado a sumar frente a PSG si no quiere complicarse con el descenso. El equipo de Radamel Falcao está en la casilla 16 con 32 puntos.