PSG vs Montpellier : EN VIVO EN DIRECTO Con Neymar, Di María y Cavani, el equipo parisino enfrenta al cuadro de 'La Paillade' este sábado en el estadio Parque de los Príncipes por la fecha 23 de la Liga de Francia. (11:00 a.m. hora peruana) (TV:; ESPN)



Neymar volvió a la convocatoria del técnico del PSG, Unai Emery, tras ausentarse los dos últimos partidos por lesión. El brasileño será titular y volverá a juntarse con Cavani en el equipo tras la polémica del penal negado. A ellos se suma el argentino Ángel Di María para completar el tridente ofensivo.



PSG sufrirá la baja de Kylian Mbappé lesionado y en proceso de recuperación. El lateral Dani Alves tampoco entró en la lista debido a una suspensión de tres fechas.



El contexto del partido PSG vs Montpellier es complicado debido a los rumores sobre Neymar, quien estaría arrepentido de haber recalado en la Liga de Francia, según la prensa de ese país. "Será el mejor jugador del mundo, seguro. Y lo será aquí, estoy seguro", sentenció Emery.

PSG 1-2 Lyon: resumen y goles

PSG vs Montpellier no será un duelo fácil para Neymar y compañía. El rival es peleador y busca remontar en la tabla para alcanzar por lo menos ubicarse en la zona de clasificación a la Europa League.



Asimismo, los parisinos son líderes absolutos en la Liga de Francia con 56 punto y una amplia diferencia de ocho unidades sobre el segundo, Olympique de Lyon.



Eso sí, PSG ya demostró fisuras en su equipo tras su última derrota ante el propio Lyon, pero se recuperó en la Copa de Francia con una victoria 4-2 ante Guingamp.

15 minutes d'entraînement Paris Saint-Germain - Montpellier HSC https://t.co/qU4eLogFNJ — PSG Officiel (@PSG_inside) 26 de enero de 2018

Alineaciones posibles del PSG vs Montpellier:



PSG: Areola; Meunier, Kimpembe, Marquinhos, Kurzawa; Draxler, Rabiot, Verratti; Di María, Neymar, Cavani.



Montpellier: Lecomte, Congré , Hilton, Pedro Mendes, Roussillon, Aguilar, Lasne , Skhiri, Sambia, Ikoné y Sio.

