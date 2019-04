PSG vs Montpellier EN VIVO se enfrentan por la fecha 34 de la Liga de Francia 

PSG vs Montpellier EN VIVO EN DIRECTO ONLINE El actual campeón sale a lustrar su título cuando viste este martes a los sureños para cerrar la fecha 34 de la Ligue 1. Los dirigidos por Thomas Tuchel saltan al verde del Stade de la Mosson, desde las 12:00 hrs, partido que puedes seguir por la señal de DirecTV para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el PSG vs Montpellier vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Los dirigidos por Thomas Tuchel llegan a este PSG vs Montpellier tocados anímicamente tras perder la Copa de Francia en manos de Rennes y además no poder contar con uno de sus jugadores más desequilibrantes hasta final de temporada: Neymar.



Neymar no solo quedaría al margen de este PSG vs Montpellier, sino que se especula una sanción de ocho fechas por agredir a un aficionado cuando subía a tras tribunas del Stade de France a recibir la medalla de plata. Thomas Tuchel, se sumó al lista de críticos de esta acción de brasileño, "No me gusta nada, en absoluto. No puede hacer eso, simplemente no puede", dijo el DT parisino, quien no lo alinearía hoy.



En el cuadro local que en este PSG vs Montpellier lucha por meterse a 'zona de Champions League' renovó al entrenador holandés Michel Der Zakarian hasta junio del 2021. Un clara muestra de confianza del presidente del club, Laurent Nicollin, antes de enfrentar al campeón..



PSG vs. Montpellier - horarios en el mundo



12:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

13:00 horas en Venezuela, Bolivia

14:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

19:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

PSG vs Montpellier: Probables alineaciones



Montpellier: B. Lecomte, D. Congré, Hilton, Pedro Mendes, A. Oyongo, R. Aguilar, D. Le Tallec, F. Mollet, E. Skhiri, A. Delort, G. Laborde



PSG: A. Areola, Dani Alves, L. Kurzawa, Marquinhos, P. Kimpembe, T. Kehrer, C. Dagba, M. Verratti, L. Paredes, K. Mbappé, M. Diaby.