PSG vs Nantes: EN VIVO EN DIRECTO ONLINET TV Con Cavani, Di María y Mbappé por Liga de Francia

PSG vs Nantes : ONLINE TV EN DIRECTO El cuadro parisino enfrenta al equipo 'Los canarios' este domingo por la fecha 20 en el estadio de la Beaujoire Louis Fonteneau por la Liga de Francia. PSG busca la victoria ante Nantes para aumentar su ventaja en el liderato. (3:00 p.m.) (TV: ESPN 2)



El duelo PSG vs Nantes no contará con la magia de Neymar, quien se lesionó y no fue convocado. Por el contrario, Edinson Cavani volvió a la lista y sería titular.



Para los 'Blues' el PSG vs Nantes será un encuentro sin presiones tras conocerse el empate 0-0 de Mónaco ante Montpellier y ello le permitiía ampliar la venta a 11 puntos sobre el cuadro de Radamel Falcao.



Con el liderato asegurado para el equipo del técnico Unai Emery, el PSG vs Nantes se presenta complicado para los locales que necesitan los tres puntos para meterse en la pugna por un lugar en la Europa League. Por ahora marcha quinto con 33 puntos.

Emery renovará su ataque con Edinson Cavani en reemplazo de Neymar, además de Mbappé y Ángel Di María. El uruguayo llegó tarde a los entrenamientos y debutará en el 2018 con el PSG.



Otras de las ausencias en el equipo del PSG será Javier Pastore y Thiago Mota. El cuadro azul comenzó a rotar a los jugadores pensando en el partido decisivo ante Real Madrid por octavos de final de la Champions League.

Alineaciones del PSG vs Nantes:



PSG: Areola; Meunier, Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa; , Rabiot, Lucas, Verratti, Di María, Cavani y Mbappé.



Nantes: Tătărușanu, Lucas Lima, Pallois, Djidji, Dubois, Andrei Girotto, Thomasson, Touré, Rongier, N'Gom y Sala.

