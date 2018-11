PSG vs. Napoli EN VIVO ONLINE EN DIRECTO. Con Neymar , Kylian Mabappé y Edinson Cavani los parisinos buscan acercarse a la punta del Grupo C de la Champions League y para ello enfrentan este martes al cuadro de Carlo Ancelotti en el estadio Sao Paolo de Nápoles. El duelo se inicia desde las 3:00 p.m., y puedes seguirlo por la señal de ESPN 2.



PSG vs. Napoli EN VIVO también será trasmitido para latinoamérica por ESPN 2. En México y Centroamérica lo verás en ESPN Norte. Para los Estados Unidos el duelo lo puedes seguir por Univisión. Movistar+, lo trasmitirá para España y en el Reino Unido por BT Sport Extra. En Alemania. En Japón lo seguirpas por DAZN. En Francia por RMC Sport y en Italia por SKY Go.



Este PSG vs. Napoli tiene un tintes de revancha, luego que los italianos igualaran 2-2 en el 'Parque delos Príncipes' y donde la actuación de Neymar no dejó contento a los hinchas parisinos. Hoy el brasileño junto a Kylian Mbappé y Edinson Cavani un conocido en la casa esperan recuperar la autoridad en la Champions League.



Para el PSG vs. Napoli, el equipo de Thomas Tuchel llega en perfectas condiciones y entre las novedades estaría la presencia de Gianlugui Buffon. Otro que volvería a la Champions League es Thiago Silva, tras superar una lesión.



PSG vs Napoli resumen del duelo en París.

Carlo Ancelotti sabe que es lo que tiene que hacer en este PSG vs. Napoli. El DT logró una goleada 5-1 ante Empoli que lo puso tercero en la tabla de la Serie A a solo 6 unidades del líder, Juventus.



El Grupo C de la Champions League es liderado por Liverpool (6 puntos), Napoli (5 puntos), PSG (4 puntos) y Estrella Roja (1).

PSG vs. Napoli: Probables alineaciones



PSG: Gianluigi Buffon, Thiago Silva, Thomas Meunier, Marquinhos, Juan Bernat, Thilo Kehrer, Ángel Di María, Marco Verratti, Julian Draxler, Neymar, Kylian Mbappé.



Napoli: Orestis Karnezis, Nikola Maksimović, Kalidou Koulibaly, Kevin Malcuit, Elseid Hysaj, Piotr Zieliński, Marko Rog, Fabián Ruiz, Amadou Diawara, Dries Mertens, Lorenzo Insigne.