PSG vs. Napoli EN VIVO EN DIRECTO Neymar, Kylian Mbappé y Edinson Cavani están dispuestos a tomar la punta del Grupo C de la Champions League cuando este miércoles, desde las 2 p.m., (Hora peruana) pisen el 'Parque de los Príncipes' e intenten doblegar al Napoli, duelo que puedes seguir desde la señal de ESPN para Latinoamérica.



El PSG vs. Napoli será decisivo para los intereses de los parisinos como candidato a pasar a los octavos de final de la Champions League en un grupo donde también tiene aspiraciones Liverpool, el último subcampeón de Europa.



Thomas Tuchel apuesta todas sus balas para este PSG vs. Napoli y para ello hizo descansar a Neymar y muestre todo su potencial ante los italianos que no saben de derrotas en el Grupo C de la Champions League. Quien no estará es el brasileño Thiago Silva, por una lesión muscular. Sin embargo, Ángel Di María y Marco Verrati se recuperaron de sus lesiones ya estarán ante los italianos.





Los pupilos de Carlo Ancelotti llegan como líderes a este PSG vs. Napoli con 4 unidades. Con un empate ante el Estrella Roja y una victoria frente al Liverpool. El DT italiano se reservó el once que mandará al campo, pero se conoce que Insigne, Milik y Callejón con las piezas fundamentales de su equipo que contará con el colombiano David Ospina bajo los tres palos.



La estadística dice que en los PSG vs. Napoli, existe una ventaja para los franceses con un triunfo y un empate.



PSG v Napoli: Probables alineaciones



PSG: Areola; Meunier, Marquinhos, Kimpembé, Bernat; Verratti, Rabiot, Di Maria; Neymar, Mbappé; Cavani.



Napoli: Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejón, Allan, Hamšík, Zielinski; Insigne, Milik.