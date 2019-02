PSG vs Nimes EN VIVO Se enfrentan en el Parque de los Príncipes por la Liga de Francia

PSG vs Nimes EN VIVO EN DIRECTO. 'Parisinos' reciben este sábado a los 'Cocodrilos' en el Estadio Parque de los Príncipes por la fecha 26 de la Liga de Francia. El partido arrancará a las 11:00 a.m. de Perú por la señal de ESPN 2.



¿Vas a seguir el PSG vs Nimes vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



PSG no tiene tiempo para el descaso y vuelve a jugar 3 días después de su último choque por Liga de Francia (5-1 ante Montpellier / pendiente). Ahora su rival será el modesto Nimes en condición de local.

Justamente por el poco tiempo de recuperación, el técnico de PSG haría varios cambios en el once titular respecto al choque con Montpellier. Igual, se espera que Kylian Mbappé, Di María, Dani Alves, entre otros, puedan alternar.



PSG, que todavía no puede contar con los lesionado Neymar y Edinson Cavani, es líder de la Liga de Francia con 65 puntos, 14 más que el segundo Lille. Sin duda, una máquina en el torneo doméstico.