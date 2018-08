PSG vs Nimes : EN VIVO ONLINE TV Neymar, Edinson Cavani y Kylian Mbappé estarán en el cuadro parisino, que enfrenta a 'Les Gators' este sábado en el estadio Des Costieres de la ciudad por la fecha 4 de la Liga de Francia. PSG busca ante Nimes mantener el invicto con puntaje perfecto. (10:00 a.m. hora peruana) (TV: ESPN)



PSG vs Nimes será una nueva oportunidad para que el tridente ofensivo Neymar, Cavani y Mbappé, se consolide y brille con luz propia en Europa, en el inicio de una nueva temporada.



Los 'Blues' esperan conseguir su cuarta victoria seguida en el PSG vs Nimes. El rival recién ascendido espera dar la sorpresa, y por el momento con un triunfo podría arrebatarle el primer lugar de los parisinos.



Con nueve puntos, el PSG vs Nimes pone en juego el liderato ya que los locales con dos victorias y una derrota se ubica en el puesto 5, a tres puntos del puntero. El segundo es Dijon (9 unidades) seguido de Lille (7).

Video: Gol 3 de PSG

Neymar , Cavani y Mbappé entraron en la convocatoria del técnico alemán Thomas Tuchel para el duelo PSG vs Nimes. Precisamente, en los tres últimos partidos, el francés y el brasileño han marcado tres goles cada uno. El uruguayo ya sumó uno en su cuenta goleadora.

Alineaciones posibles del PSG vs. Nimes:



PSG: Aréola; Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Kimpembe; Nkunku, Rabiot, Di Maria; Neymar, Cavani y Mbappe.

Nimes : Bernardoni; Alakouch, Landre, Briancon, Miguel; Thioub, Savanier, Diallo, Valls; Ripart y Guillaume.

