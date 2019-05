PSG vs Niza: EN VIVO Con Cavani y Di María, juegan por la Liga de Francia

PSG vs Niza : EN VIVO ONLINE TV El cuadro parisino se enfrenta al equipo de las Águilas este sábado en el estadio Parque de lso Príncipes por la fecha 35 de la Liga de Francia. PSG busca un triunfo ante Niza para volver a la senda del triunfo tras dos partidos sin ganar. (10:00 a.m.)



El partido PSG vs Niza representará una vez más el careo entre el plantel parisino y su hinchada tras fracasar en su nuevo intento de conseguir un título más esta temporada, que pueda aplacar la eliminación de la Champions League.



El encuentro PSG vs Niza no será fácil. Los blues perdieron la final de la Copa de Francia ante Rennes y luego el partido de la liga ante Montpellier. Un juego opaco y con el brillo ausente de sus principales figuras.



Neymar no pudo encaminar a su equipo al título hace una semana y por el contrario agredió con un puñete a un hincha, y su actitud fue criticada a nivel mundial. Además, Mbappé fue expulsado por perder los papeles en la final de la Copa de Francia.



Así, con Mbappé suspendido y Neymar con un proceso disciplinario por resolver, el equipo parisino tendrá que hacer frente a una hinchada, que el título de la liga, no representa mayor alegría.



Ángel Di María y Edinson Cavani serán los encarcados del ataque en el partido PSG vs Niza. Los blues buscan un triunfo para mejorar las sensaciones de una temporada para el olvido y al cierre, llena de rumores de salidas y ventas de jugadores.

Gol 2 de PSG (Fuente Directv)

Kylian Mbappé fue sancionado con tres partidos -ya ha cumplido uno- por su entrada violenta el sábado en la final de la Copa de Francia, mientras que "un procedimiento" se ha abierto a Neymar, por golpear a un espectador, señaló este viernes la instancia disciplinaria de la Federación Francesa.



Los dos 'cracks' perdieron los nervios durante el naufragio del París Saint-Germain el pasado sábado en la final de la Copa de Francia, que ganó el Rennes en los penales.



Mbappé fue expulsado por una fuerte entrada, a la altura de la rodilla, sobre el defensa del Rennes Damien Da Silva.



Para el delantero de 20 años la sanción ha sido la esperada, según el baremo de la instancia disciplinaria. No jugará ante el Niza el sábado y en Angers el 11 de mayo, ambos partidos de la Ligue 1. Sí estará en los dos últimos duelos de la temporada.



En el caso de Neymar, la situación es más compleja. El brasileño golpeó en el rostro, sin gran fuerza, a un aficionado que le estaba provocando en la grada del Stade de France.



En vídeo se escucha al hombre en cuestión insultando y atacando a varios jugadores del PSG: "¡Oh Buffon, sucio bufón! ¡Oh Kurzawa, no quiero tu saludo! ¡Oh racista (a Marco Verratti)! ¡Oh aprende a jugar a fútbol (a Neymar)!".



Si Neymar es reconocido culpable de "comportamiento excesivo/fuera de lugar tras el partido (art. 4)" recibiría una sanción de dos partidos en las competiciones francesas.



Si la instancia disciplinar considera que hubo "un comportamiento intimidante/amenazante" fuera del partido, podría ser sancionado con seis partidos (art. 8). En caso de que fuera considerado culpable de "acto de brutalidad/golpe" fuera del partido, la estrella brasileña se ariesga a diez partidos de suspensión.

