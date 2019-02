PSG vs Olympique Lyon: EN VIVO Con Mbappé y Cavani, chocan por la Liga de Francia

PSG vs Olympique Lyon : EN VIVO ONLINE TV El equipo parisino enfrenta a los Leones este domingo en el Groupama Stadium por la fecha 23 de la Liga de Francia: PSG va por un triunfo ante Olympique Lyon para estirar el récord invicto en la Ligue 1. (3:00 p.m.) (TV: DirecTv para América)



El PSG vs Olympique Lyon será el inicio del duro camino con muchos partidos en las principales competencias que los blues pretenten ganar esta temporada. El objetivo principal es la Champions League, la Ligue 1 que la tienen casi en el bolsillo y la Copa de Francia.



Desde lo más alto de la tabla, el equipo parisino encara el partido PSG vs Olympique Lyon con 10 puntos de ventaja sobre el segundo lugar y 16 unidades sobre el rival de turno. Además, los blues tienen dos partidos pendientes por disputar.



Tras las lesiones de Neymar y Marco Verrati, el técnico Thomas Tuchel encara el PSG vs Olympique Lyon con sus otras figuras principales. Mbappé, Edinson Cavani y Ángel Di María serán titulares.

PSG 4-1 Rennes: Goles y resumen (Fuente: BT Sport HD Live | Ligue 1)

Un triunfo de los parisinos en el encuentro PSG vs Olympique Lyon ampliaría a 21 partidos invicto en la Ligue 1 con solo dos empates y las demás victorias que demuestran la superioridad del cuadro del DT Tuchel.



Los Leones encaran el choque PSG vs Olympique Lyon con optimismo y con la premisa de alcanzar al segundo Lille -que venció a Niza- para asegurar su clasificación a la Champions League. Los locales han acumulado 40 puntos y mantienen una diferencia de seis puntos.

Alineaciones posibles del PSG vs Olympique Lyon:



PSG: Buffon, Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Bernat, Kimpembe, Kehrer, Di María, Draxler, Cavani y Mbappé

Olympique Lyon : Lopes, Marcelo, Dubois, Mendy, Denayer, Dembèlé, Aouar, Depay, Fekir, Cornet y Dembélé.

