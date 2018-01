PSG vs Olympique de Lyon: EN VIVO EN DIRECTO VER ESPN 2 TV ONLINE por Liga de Francia

PSG vs Olympique de Lyon: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro parisino visita este domingo al Lyon en el Groupama Stadium por la fecha 22 de la Liga de Francia. El partido iniciará a las 3:00 p.m. por ESPN 2.



¿Vas a seguir el PSG vs Olympique de Lyon vía Internet? Trompe.pe. , te traerá el minuto a minuto del partido con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, declaraciones y más.



El crack del PSG, Neymar, no estará ante Olympique de Lyon por molestias musculares en el muslo de su pierda derecha. Pero sí estarán Mbappé, Cavani y Di María.

PSG, que marcha en lo más alto de la Liga de Francia con 56 puntos, viene de aplastar 8-0 a Dijon FCO con 4 goles de Neymar y un doblete de Ángel Di María. Este último se ganó un espacio en el equipo titular a base de buenas actuaciones.



Olympique de Lyon, por su parte, es tercero en la tabla de posiciones con 45 unidades. El local ganó en la anterior fecha 2-0 a Guingamp de visita. ¿Podrán vencer al PSG? No te pierdas este gran partido.