PSG vs Marsella: EN VIVO ONLINE Neymar VER TV DIRECTO clásico de la Liga de Francia

PSG vs. Olympique de Marsella EN VIVO se enfrentan en una nueva edición del clásico del fútbol francés este domingo a las 2:00pm en el Stade Vélodrome de Marsella. Neymar, Cavani y Mbappé liderarán la ofensiva parisina, que busca afianzarse en la punta de la Liga de Francia.



Dani Alves sera baja en el PSG vs. Olympique de Marsella debido a problemas físicos que lo aquejan y por lo que no viajó a la ciudad de Marsella para el clásico francés. Los volantes Lucas Moura, Hatem Ben Arfa y Christopher Nkunku tampoco forman parte de la lista de 18 hombres llamados por el entrenador Unai Emery.

En tanto, Thiago Silva, que se había perdido el partido por Champions League ante el Anderlecht (4-0) por una lesión en un muslo, regresa al equipo y aspira a un puesto de titular en el PSG vs. Olympique de Marsella.



El Olympique de Marsella no derrota al PSG desde el 27 de noviembre de 2011 (3-0) y perdió 5-1 en casa en su anterior clásico ante su rival parisino.



Esta será la primera vez que Neymar disputará un PSG vs. Olympique de Marsella y en esta ocasión promete ser 'sabroso' como vaticinó el defensa brasileño de los parisinos Marquinhos a casi ocho meses después del aplastante 5-1 del equipo de la capital en el estadio Velodrome.



Marquinhos estima que Neymar va a vivir su primer PSG vs. Olympique de Marsella "todavía mejor" que otro brasileño que brilló para el PSG como Ronaldinho, que protagonizó un partido memorable (3-0) ante el Marsella en marzo de 2003.