PSG vs Olympique Marsella : EN VIVO ONLINE TV El equipo parisino enfrenta a los 'Olympiens' este domingo en el estadio Orange Vélodrome en el clásico francés por la fecha 11 de la Ligue 1. PSG busca un triunfo ante Marsella para consolidar liderato de la liga. (3:00 p.m. hora peruana) (TV: ESPN para América)



El clásico PSG vs Olympique Marsella contará con las estrellas de los 'blues' Neymar, Kylian Mbappé y Edinson Cavani en el ataque. Los parisinos son líderes de la Liga de Francia con amplia ventaja.



Los Blues llegan al clásico PSG vs Olympique Marsella motivados tras conseguir el récord histórico de 10 victorias seguidas e invicto en el arranque de la Liga de Francia. Los parisinos arrasaron con comodidad a sus rivales, sin oposición hasta el momento.



El técnico Thomas Tuchel encara el PSG vs Olympique Marsella con bajas considerables. Kimpembe suspendido y el capitán Thiago Silva lesionado están fuera de la convoctoria. A ellos se suman las ausencias conocidas de Dani Alves y Kurzawa en proceso de recuperación.



Para el PSG vs Olympique Marsella, el equipo olímpico no contará con Thauvin, NJie y Rolando, todos lesionados, para el clásico de Francia. Se confirmó la titularidad de Areola en vez de Buffon en el arco de los blues.

Resumen PSG 2-2 con Napoil.

En la previa del PSG vs Olympique Marsella, el cuadro de Neymar llega luego de un magro empate 2-2 ante Napoli en el Parque de los Príncipes por la Champions League. Los locales, perdieron ante la Lazio por la Europa League.



"Normalmente, digo que quiero jugar con Neymar, Mbappé, Cavani y Di María", señaló Tuchel cuando le preguntaron por sus planes para el ataque para el partido PSG vs Olympique Marsella.

Alineaciones probables del PSG vs Marsella:



PSG: Areola, Meunier, Marquinhos, Bernat, Kehrer, Di María, Verratti, Rabiot, Cavani, Neymar y Mbappé.

Marsella : Mandanda, Rami, Sakai, Amavi, Kamara, Payet, Luiz Gustavo, Strootman, Ocampos, Sanson y Mitroglou.

