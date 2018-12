PSG vs Orleans EN VIVO EN DIRECTO. Los parisinos con Kylian Mbappé se estrenan en la Copa de la Liga de Francia 2018, este martes, para disputar los los octavos de final ante el cuadro de segunda división. El duelo inicia, desde las 3:00 p.m., en el Stade de la Source y lo puedes seguir por la señal de DirecTV para Latinoamerica.



¿Vas a seguir el PSG vs Orleans vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más que se vivirán en Francia.



Este PSG vs Orleans no podrá contar con la presencia de uno de los jugadores más atractivos y valiosos de la Copa de la Liga como lo es Neymar. El brasileño quien al parecer no se ha recuperado de una dolencia en los abductores. “Ayer (domingo) hizo el entrenamiento, pero no con una intensidad normal, por eso no puede jugar” el martes contra el Orléans, explicó Tuchel.



Distinta es la situación para el PSG vs Orleans de Kylian Mbappé quien será el abanderado del cuadro de Thomas Tuchel y acompañará a Edinson Cavani en la difícil tarea de vulnerar la valla del cuadro local.



En la otra tienda los de casa asumen este PSG vs Orleans como su cuarto encuentro de la Copa de la Liga de Francia. El cuadro de Didier Ollé-Nicolle inició su participación desde la primera ronda, y en cada una de ellas ha sufrido para avanzar en series que se han definido desde los once pasos.

PSG vs Orleans. Alineaciones probables:



PSG: Alphonse Areola, Thiago Silva, Marquinhos, Juan Bernat, Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer, Ángel Di María, Marco Verratti, Edinson Cavani, Julian Draxler, Kylian Mbappé.



Orléans: Gauthier Gallon, Cedric Cambon, Gauthier Pinaud, Quentin Lecoeuche, Pierre Bouby, Joseph Lopy, Yohann Demoncy, Bel Avounou, Ousmane Cissokho, Anthony Le Tallec, Jordan Tell.