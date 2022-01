PSG vs. Reims EN VIVO vía Star Plus EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este domingo 23 de enero por la fecha 22 de la Ligue 1 a partir de las 2:45 p. m. (hora peruana) en el estadio Parque de los Príncipes. El encuentro -al que Lionel Messi fue convocado- se transmitirá en exclusiva a través de ESPN y Star Plus.

Sigue el minuto a minuto del PSG vs Reims EN VIVO desde las 2:45 p.m. (hora peruana) por la jornada 22 de la Ligue 1.

El conjunto parisino se encuentra cómodo en la cima de la tabla con 50 unidades y le lleva 11 puntos de ventaja con respecto al segundo que es Niza. Además, llega motivado luego de ganar su reciente encuentro ante Stader Brestois por 2-0 gracias a los goles de Mbappé y Kehrer.

Los hinchas del PSG recibieron una buena noticia con respecto al cotejo ante Reims, pues Lionel Messi volverá a tener minutos luego de recuperar su estado físico tras contagiarse de coronavirus a principios de año. Así lo confirmó el entrenador Mauricio Pochettino en conferencia de prensa.

“Ha entrenado bien esta semana. Y estamos satisfechos con su evolución. Esta es una buena noticia, él también estará en el grupo. Estamos felices de que esté con nosotros después de un período de inactividad”, señaló el estratega argentino.

Y agregó: “Estoy contento. Nos trae su rendimiento y eleva el nivel del equipo. También hay que recordar que tiene siete Balones de Oro y podemos dimensionar lo que puede aportar al equipo”.

PSG vs. Reims: a qué hora juegan

Perú: 14:45 horas

México: 13:45 horas

Colombia: 14:45 horas

Ecuador: 14:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

Bolivia: 15:45 horas

Chile: 16:45 horas

Argentina: 16:45 horas

PSG vs. Reims: dónde ver transmisión

Perú: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

Venezuela: ESPN

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Argentina: ESPN

Por su parte, Reims marcha en el puesto con 24 unidades y está obligado a sumar por lo menos un punto si desea alejarse más de los últimos puestos de la tabla. En la reciente fecha, perdió 1-0 ante Metz , con ese resultado, sumó tres partidos consecutivos que no conoce de victorias.

En la víspera, el entrenador de los ‘Rojiblancos’, Óscar García Junyent, resaltó las virtudes de los rivales. “Es un viaje duro. Seguramente el más difícil de la temporada. Para mí, el PSG tiene la mejor plantilla de Francia: Mbappé, Messi, Di María”, señaló en conferencia de prensa.

“La idea es ir a París con nuestra propia filosofía de juego. Es la mejor forma de abordar este PSG. Tienen jugadores que pueden forzar la decisión en cualquier momento. A nosotros nos toca estar atentos”, agregó.

