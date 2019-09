PSG vs Reims: Con Neymar y Di María, hora y canal de TV para ver partido por fecha 7 de Liga de Francia

PSG vs Reims. 'Parisinos' reciben este miércoles a los 'Blanquirrojos' en el Estadio Parque de Los Príncipes por la fecha 7 de la Liga de Francia. El partido arrancará a las 2:00 p.m. de Perú (4:00 p.m. de Argentina y Brasil / 9:00 p.m. de España) por la señal de ESPN 2 para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el PSG vs Reims vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jgadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



El brasileño Neymar y el argentino Di María volverán a pilotar al PSG en una nueva jornada de la Liga de Francia. Ahora su rival será el Reims. Locales marchan punteros con 15 puntos.

PSG del técnico Tuchel viene de ganar 1-0 a Lyon con gol de Neymar, quien en las últimas semanas ha sido protagonista de las noticias tanto fuera como dentro del campo. 'Ney' no ha dejado de marcar desde su regreso (2 partidos de Liga).



Por otro lado, PSG aún no puede contar con su mejor plantilla para la presente temporada. Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Mauro Icardi y Julian Draxler no fueron convocados por lesión. Mientras que Marco Verratti cumplirá fecha de suspensión.