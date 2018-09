PSG vs. Reims EN VIVO EN DIRECTO. Neymar y compañía salen a defender la punta de la Ligue 1 cuando este miércoles miércoles reciban al cuadro rojiblanco en el 'Parque de los Príncuipes'. El duelo de la jornada 7 del torneo francés lo puedes seguir por la señal de DirecTV.

El PSG vs. Reims podría ser de merito tramite para los parisinos, pero deben tener en cuenta que este equipo recién ascendido en la Ligue 1 y estuvo peleando la punta durante las tres primeras fechas y luego dos derrotas sumado a dos empates lo hicieron caer en la tabla de posiciones (13° con 8 unidades) pero no serán un bocadillo para Neymar, quien busca de recuperar su mejor nivel para conseguir una segunda buena impresión en la Champions League.



Este PSG vs. Reims, será el último partido que Tomas Tuchel no pueda contar con el campeón del mundo, Kyliam Mbappé, quien cumple las tres fechas de sanción que tenia pendiente. Pero confía en la capacidad goleadora de Neymar, Edinson Cavani y Ángel DiMaría.



PSG vs. Reims: Probables alineaciones



PSG: Buffon; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Verratti, Rabiot, Draxler, Neymar, Di Maria; Cavani.



Reims: Mendy; Foket, Abdelhamid, Engels, Konan; Romao, Chavalerin, Cafaro, Martin, Oudin; Chavarria.