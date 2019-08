PSG vs Rennes EN VIVO Con Mbappé y Cavani en partidazo por la fecha 2 de la Liga de Francia 

PSG vs Rennes EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE Los parisinos visitan la región de Bretaña para enfrentar a a los rojinegros por la fecha 2 de la Ligue 1 y con las ganas de cobrarse una vieja revancha. El duelo sin Neymar en la nómina está pactado para las 2 p.m. (hora peruana) en el estadio Roazhon Park y que podrás seguir por la señal de DirecTV



¿Vas a seguir el PSG vs Rennes vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en Bretaña.



Los Rojinegros dieron tremendo golpe a PSG tras arrebatarle la Copa de Francia, en abril del 2019, con la presencia de Neymar y Kylian Mbappé. Además esto provocó la agresión del brasileño a un hincha rival, que lo puso más lejos del cariño de los hinchas.



La novedad en este PSG vs Rennes es que Neymar volvió a los entrenamientos con el PSG , sin embargo Thomas Tuchel lo volvió a dejar fuera de los planes debido a que no lo considera en ritmo para afronmtar este duelo de visitante y confía en tenerlo a partir de la próxima semana. Edinson Cavani y Kylian Mbappé fueron confirmado en el once inicial.



Todo haría indicar que Neymar se quedaría en el PSG tras la partida de Coutinho a Bayern Munich y que deja a los catalanes sin una moneda de cambio atractiva con los parisinos.



Gol de Edinson Cavani (Fuente ESPN)

El cuadro local afronta este PSG vs Rennes con tres puntos, misma cantidad que su rival de turno, pero que ocupa la casilla ocho solo por diferencia de goles.